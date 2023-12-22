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Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 Savaş Uçağı Gönderecek - Son Dakika
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Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 Savaş Uçağı Gönderecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağının gönderileceğini açıkladı. Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e bu kararı bildirdi ve uçakların teslimatının ihracat iznine ve Ukrayna'daki kriterlerin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Hollanda hükümetine teşekkür etti.

Hollanda, Ukrayna\'ya 18 F-16 Savaş Uçağı Gönderecek
22.12.2023 - 22:42,
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağının gönderileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, diğer tarafta ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da sürüyor. Gittiği her ülkede dünya liderlerinden askeri ve maddi yardım talep eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Hollanda'dan sevindirici haber geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın işgaline karşı mücadelesine yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya 18 adet F-16 savaş uçağı teslim edileceğini açıkladı. Hollanda hükümetinin aldığı bu kararı Zelenskiy'e bildirdiğini aktaran Rutte, "F-16 teslimatı Ukrayna'ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biridir" dedi.

Uçakların teslimatının Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın ihracat iznine ve Ukrayna'daki personel ile altyapı kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Rutte, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

Zelenskiy'den teşekkür

Hollanda hükümetinin aldığı kararın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mark Rutte ile görüşerek Hollanda hükümetinin aldığı ilk 18 F-16 uçağını Ukrayna'ya teslim etme kararından dolayı teşekkür ettim" dedi.

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16 uçaklarını geçtiğimiz ay Romanya'da Ukraynalı pilot ve personeller için kurulan eğitim tesisine göndermişti. Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD'nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini açıklamışlardı. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA
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