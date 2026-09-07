Honaz'da CHP'ye dönen meclis üyesiyle partisi yeniden sayısal üstünlüğü kazandı - Son Dakika
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Honaz'da CHP'ye dönen meclis üyesiyle partisi yeniden sayısal üstünlüğü kazandı

Honaz\'da CHP\'ye dönen meclis üyesiyle partisi yeniden sayısal üstünlüğü kazandı
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CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Honaz Belediye Meclis Üyesi Ali Özdemirçelik, Yeni Parti'den istifa ederek yeniden CHP'ye katıldı. Bu dönüşle birlikte CHP, mecliste 6 üyeye ulaşarak sayısal çoğunluğu yeniden elde etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Honaz Belediye Meclis Üyesi Ali Özdemirçelik, Yeni Parti'den istifa edip yeniden CHP'ye katıldı. Özdemirçelik'in dönüşüyle birlikte Honaz Belediye Meclisi'nde CHP yeniden sayısal üstünlüğü elde etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeler ve Yeni Parti'nin kurulmasıyla başlayan siyasi hareketlilik, Honaz Belediye Meclisi'ndeki dengeleri de değiştirdi. Honaz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen 6 belediye meclis üyesinden biri olan Ali Özdemirçelik, Yeni Parti'den istifa ederek yeniden CHP'ye katıldı. Özdemirçelik'in CHP'ye dönüşüyle birlikte Honaz Belediye Meclisi'nde siyasi dağılım yeniden şekillendi.

Son geçişin ardından CHP, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek dahil olmak üzere mecliste 6 üyeye ulaştı. Yeni Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin ise 5'er meclis üyesi bulunuyor. Böylece daha önce Yeni Parti'nin sayısal üstünlüğünde bulunan mecliste bu kez CHP çoğunluğu elde etti.

"Baba ocağına geri döndü"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında Ali Özdemirçelik'in CHP'ye dönüşünü değerlendirdi. Başkan Kepenek, "Belediye Meclis Üyemiz Ali Özdemirçelik, Yeni Parti'den istifa ederek tekrar CHP üyeliğine geçerek baba ocağına geri döndü. Meclis üyemizi verdiği karardan dolayı tebrik ederim" dedi.

Öte yandan parti değişikliklerinin ardından gerçekleştirilen Eylül ayı Honaz Belediye Meclis toplantısında gündeme alınan projeler ve diğer maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu. Görüşülen projeler, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz'da CHP'ye dönen meclis üyesiyle partisi yeniden sayısal üstünlüğü kazandı - Son Dakika

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