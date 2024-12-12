Honaz Halk Ekmek, Uygun Fiyatla 12 Mahalleye Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Honaz Halk Ekmek, Uygun Fiyatla 12 Mahalleye Hizmet Veriyor

Honaz Halk Ekmek, Uygun Fiyatla 12 Mahalleye Hizmet Veriyor

Honaz Belediyesi tarafından oluşturulan Halk Ekmek Projesi, günde 5 bin 500 ekmek satışı yaparak aile ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. 6,5 TL fiyatıyla, marketlerdeki ekmek fiyatlarının düşmesine de neden oluyor.

12.12.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkın uygun fiyata ekmeğe ulaşmasını ve aile ekonomisine katkı sağlamak için faaliyete açılan Honaz Halk Ekmek 12 mahallede hizmet veriyor. Günde 5 bin 500 ulaşan ekmek satışı yapan Honaz Halk Ekmek 6 buçuk TL olan fiyatıyla markette satılan ekmek fiyatlarının da uygun olmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında faaliyete geçen Honaz Halk Ekmek 12 mahalleye ulaşıyor. 4 satış büfesi ve 1 seyyar aracıyla hizmet veren Honaz Halk Ekmek günde 5 bin 500'e bulan ekmek satışıyla aile ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. 6buçuk TL olan satış fiyatıyla ilçede ki marketlerde satılan ekmek fiyatlarının da düşmesini neden olan Halk Ekmek vatandaşın uygun fiyata ekmeğe ulaşmasını neden vesile oluyor. Uzak mahallerini de unutmayan Belediye gezici araçla tüm mahallere uygun fiyatlı ekmeği ulaştırıyor.

Aile bütçesine katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ve bunu başardıklarını belirten Honaz Belediye başkanı Yüksel Kepenek yaptığı açıklamada; "Halk Ekmek Projemiz de 12 Mahallede hizmet veriyoruz. 12 mahalleye halk ekmeğimiz ulaşıyor. 4 farklı satış noktamız ve bir gezici halk ekmek aracımızla uzaktaki mahallelere de ekmek ulaştırıyoruz. Böylelikle şunu başarmış oluyoruz fiyat politikalarında belediyeler oyun kurucu oluyor. Biz halk ekmeği 6.5 TL'ye satıyoruz marketlerde 10TL'ye satılan ekmek şuanda 8 TL'ye düştü. Bu şu anlama geliyor, halkın cebindeki paranın daha iyi harcanması anlamına geliyor. Belediyeler kendi kendine bir rol üstlendi bu çok önemli bir şey bizde bu rolü üstelendiğimiz için çok mutluyuz. Günlük 4bin 500 ile 5bin arası ekmek satışımız oluyor ve hafta sonları 5bin 500 ekmeğe kadar da ulaşıyoruz. Bu da 35bin nüfuslu bir ilçede 5bin500 ekmek satışı aile ekonomisine çok iyi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Halk Ekmek, Belediye, Politika, Ekonomi, Yaşam, Ekmek, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Politika Honaz Halk Ekmek, Uygun Fiyatla 12 Mahalleye Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Honaz Halk Ekmek, Uygun Fiyatla 12 Mahalleye Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.