Hristodulidis, 19 önerinin ele alındığı görüşmede ihtiyatlı iyimser olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hristodulidis, 19 önerinin ele alındığı görüşmede ihtiyatlı iyimser olduğunu söyledi

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GKRY lideri Hristodulidis, BM Temsilcisi Holguin ile görüşmesinde 19 önerinin ele alındığını belirterek Kıbrıs meselesinde ihtiyatlı iyimser olduğunu söyledi. Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile 2 Kasım'da, Hristodulidis ve Erhürman'la da 9 Kasım'da görüşecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlanmasının mümkün olduğunu, gelişmeler karşısında ihtiyatlı iyimserlik taşıdığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Holguin ile 2 Kasım Pazartesi günü bir araya gelecek.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "olumlu" olarak değerlendirirken, Rum tarafının daha önce sunduğu 19 önerinin de görüşmede ele alındığını açıkladı. Hristodulidis, "2017 yazında yarıda kalan görüşmelerin yeniden başlamasına sebep olabilecek olumlu haber, olumlu gelişmelere yol açabilecek fikirler yanında sunduğumuz 19 önerinin de tartışıldığı çok iyi bir görüşme oldu" dedi. Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmeler karşısında ihtiyatlı iyimser olduğunu belirten Hristodulidis, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

"Birden fazla üçlü görüşme yararlı olacaktır"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in adadan ayrılmasından önce yeni görüşmeler yapılmasını istediğini belirten Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Holguin'in katılımıyla birden fazla üçlü görüşme gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını söyledi. Hristodulidis, bir sonraki aşamaya ilişkin değerlendirme yapabilmek için pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erhürman ile Holguin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin tamamlanmasını bekleyeceklerini belirtti. Gelişmeler karşısındaki tutumunu yineleyen Hristodulidis, "Tekrarlıyorum: Yaptığımız değerlendirmeler ışığında, esaslı olarak ihtiyatlı iyimserim" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs meselesi kritik bir dönemeçte"

Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin son görüşmelerde varılan mutabakatlar ve BM'nin üzerinde uzlaşılan konulara ilişkin kayıtları hakkında yöneltilen soruya da cevap verdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı vermekten kaçınan Hristodulidis, "Esaslı bilgi paylaşmak istemiyorum" dedi. Kıbrıs meselesinin kritik bir dönemeçte bulunduğunu savunan Hristodulidis, mevcut süreçte dile getirdiği ihtiyatlı iyimserliğin somut sonuçlara dönüşmesini umut ettiğini belirtti.

Holguin'den Kıbrıs meselesinde yıl sonu için yeni konferans mesajı

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Holguin, Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin sonuna kadar Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlanması için bütün imkanların değerlendirilmesini istediğini belirten Holguin, BM'nin bu doğrultudaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Holguin, "Baskı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Genel Sekreter'in benden istediği budur" ifadelerini kullandı. Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "olumlu" olarak değerlendiren Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Hristodulidis arasında doğrudan temasların devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Görüşmede Hristodulidis'ten iki lider arasında gerçekleştirilen son temasların içeriğine ilişkin bilgi aldığını aktaran Holguin, gelecek hafta somut sonuçlar elde edilmesini umut ettiğini söyledi. Yıl sonuna kadar gayriresmi 5+1 konferansının düzenlenmesi ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Holguin, bu konuda iyimser olduğunu, ancak konferansın gerçekleştirilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Holguin, güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konularda ilerleme sağlanmasının önemine işaret etti. Söz konusu alanlarda ilerleme kaydedilmesi halinde yıl bitmeden genişletilmiş bir toplantının gerçekleştirilebileceğini belirten Holguin, konferansa ilişkin henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını kaydetti.

Gayriresmi 5+1 formatındaki toplantıya Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin BM himayesinde katılması öngörülüyor.

"9 Kasım'da üçlü görüşme gerçekleştirilecek"

Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile 9 Kasım'da üçlü görüşme gerçekleştirileceğini de doğruladı. 2 Kasım Pazartesi günü Erhürman ile de bir araya geleceğini açıklayan Holguin, taraflar arasındaki temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı. Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini belirten Holguin, gelecek hafta yapılacak temaslardan sonuç alınmasını umut ettiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman ile Holguin arasındaki görüşme, 2 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
PolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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