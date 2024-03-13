HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi

Türkiye'nin Çek Dostları Programı Prag'da Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.