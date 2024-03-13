Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, partisinden ihraç edildi.
Bugün Batman Kurumlar Koordinasyonu, DEM Parti Batman İl Örgütü binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak basın metnini, DEM Parti Batman İl Örgütü Eş Başkanı Songül Korkmaz okudu. Batman Kurumlar Koordinasyonu, yaptığı açıklamada Mehdi Öztüzün'ün "DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olmadığını" açıkladı.
DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman'da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz."
Batman'da geçtiğimiz ay oynanan TPAO Batman Petrolspor- Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı'nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açmıştı. DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuş ve sükunet çağrısı yapmıştı.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi - Son Dakika
Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alan Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ü ihraç etti
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