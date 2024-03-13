HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi

HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi

DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile fotoğraf paylaşması sonucu partisinden ihraç edildi.

13.03.2024 00:02  Güncelleme: 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, partisinden ihraç edildi.

Bugün Batman Kurumlar Koordinasyonu, DEM Parti Batman İl Örgütü binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak basın metnini, DEM Parti Batman İl Örgütü Eş Başkanı Songül Korkmaz okudu. Batman Kurumlar Koordinasyonu, yaptığı açıklamada Mehdi Öztüzün'ün "DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olmadığını" açıkladı.

HÜDA-PAR adayıyla fotoğraf çekilen DEM Parti adayı ihraç edildi
Mehdi Öztüzün

"PARTİMİZ İLE İLİŞKİSİ KALMADI"

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eş başkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman'da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz."

HÜDA PAR adayıyla fotoğraf çekilen DEM Parti adayı ihraç edildi
HÜDA-PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı ve Mehdi Öztüzün (Soldan sağa)

NE OLMUŞTU?

Batman'da geçtiğimiz ay oynanan TPAO Batman Petrolspor- Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı'nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açmıştı. DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuş ve sükunet çağrısı yapmıştı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Serkan Ramanlı, DEM Parti, HÜDAPAR, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye'nin Çek Dostları Programı Prag'da Gerçekleştirildi
    00:31 Türkiye'nin Çek Dostları Programı Prag'da Gerçekleştirildi

    Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

  • DEM Parti'den ilginç ihraç
    00:09 DEM Parti'den ilginç ihraç

    HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alan Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ü ihraç etti

  • 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
    00:02 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

    19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi.


00:03 HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi
23:30 Murat Kurum’dan İmamoğlu’na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor
23:24 Mansur Yavaş’tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş Mansur Yavaş'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş
22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
00:25 Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 01:22:56. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR adayıyla aynı fotoğrafta poz veren DEM Parti adayı ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement