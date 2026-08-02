HÜDA PAR'dan Gaziantep Kongresi - Son Dakika
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HÜDA PAR'dan Gaziantep Kongresi

HÜDA PAR\'dan Gaziantep Kongresi
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin kongresinde halkın gündemini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Gaziantep 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

Yapıcıoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, siyaseti halka ve Hakk'a hizmetin bir aracı olarak gördüklerini ve bu yaklaşımı terk etmeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gündemimiz her zaman halkın gündemi olacak. Gazze'de soykırım devam ediyor. Yapılan ateşkese göre Gazze'de yaralılar tedavi için dışarı çıkarılacak, günlük 600 kamyon yardım ve tıbbi malzeme girecek. Yıkılan yerlerin onarılması için inşaat malzemesi girecek ve Hamas yönetimi, yönetimi Filistinlilerden oluşan teknik bir heyete devredecekti. Ama geçenlerde ne oldu? Siyonist katiller Gazze'deki bir hastanenin deposunu vurdu. Öyle bir bombalama ki hiçbir şey kalmadı. İşgal devam ettikçe oradaki insanlar bütün imkansızlıklara rağmen direnişe devam ediyorlar."

Kongreye, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile partililer katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde Mustafa Kaya, tüm delegelerin oyunu alarak il başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Gaziantep Kongresi - Son Dakika

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