HÜDA PAR'dan Konut Satışlarına Sınırlama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR'dan Konut Satışlarına Sınırlama Çağrısı

HÜDA PAR Milletvekili Demir, inşaat sektörünün yatırım aracı olmaktan çıkarılmasını istedi.

29.11.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "İnşaat sektörü yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı. Vatandaşların mesken sahibi olması bu vesileyle sağlanmalıdır. Yabancılara konut satışlarında ciddi kısıtlamalara gidilmeli, hatta birtakım yerlerde bu tamamıyla yasaklanmalı." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin, TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan bir kanun teklifi bulunduğunu anlattı.

Hem Türkiye hem İsrail vatandaşı olup İsrail'in katliamlarına katılanların, Türk vatandaşlığından çıkarılmasına yönelik bu düzenlemenin bekletilmesini eleştiren Demir, "Filistinli kardeşlerimizin böyle bir teklife, şiddetle ihtiyaçları var. Çünkü soykırım durmamış, her geçen gün büyüyor, artıyor. Bizim memleketimizden, ülkemizden de insanların, siyonistlerin oraya gidip bu katliamlara katıldıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kira artışlarına değinen Demir, konut arzının bu süreçte artması gerekirken azaldığını söyledi. Demir, "Vatandaşın alım gücünün düştüğü bir ortamda satışı sadece yatırımcılara gerçekleşen konutlar nedeniyle birkaç yıl sonra inşaat sektöründe tekelleşme görüleceği daha şimdiden anlaşılmaktadır. Böyle devam ederse kira artış oranlarında TÜİK değil, yatırımcıların kendileri belirleyici olacak ve bu dar gelirli vatandaşları daha da mağdur edecek ve ev sahibi olmayı onlar açısından çok daha zor bir duruma getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ aracılığıyla vatandaşların satın alma gücüne uygun konut arzının sağlanması gerektiğini belirten Demir, "İnşaat sektörü yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı. Vatandaşların mesken sahibi olması bu vesileyle sağlanmalıdır. Yabancılara konut satışlarında ciddi kısıtlamalara gidilmeli hatta birtakım yerlerde bu tamamıyla yasaklanmalı. Tüm il ve ilçelerde komisyonlar kurularak kira artış oranlarının bu komisyonlar tarafından belirlenmesi çok önemlidir. Böyle yapılmazsa mülk sahiplerinin ya da bu konuda tekelleşen odakların kiraları istedikleri noktalara çekmeleri gibi durumlar ortaya çıkacak ve vatandaşlarımız çok daha büyük mağduriyetler yaşayacaklardır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şahzade Demir, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Konut Satışlarına Sınırlama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Konut Satışlarına Sınırlama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.