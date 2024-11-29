HÜDA PAR'dan Konut Satışlarına Sınırlama Çağrısı

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "İnşaat sektörü yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı. Vatandaşların mesken sahibi olması bu vesileyle sağlanmalıdır. Yabancılara konut satışlarında ciddi kısıtlamalara gidilmeli, hatta birtakım yerlerde bu tamamıyla yasaklanmalı." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin, TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan bir kanun teklifi bulunduğunu anlattı.

Hem Türkiye hem İsrail vatandaşı olup İsrail'in katliamlarına katılanların, Türk vatandaşlığından çıkarılmasına yönelik bu düzenlemenin bekletilmesini eleştiren Demir, "Filistinli kardeşlerimizin böyle bir teklife, şiddetle ihtiyaçları var. Çünkü soykırım durmamış, her geçen gün büyüyor, artıyor. Bizim memleketimizden, ülkemizden de insanların, siyonistlerin oraya gidip bu katliamlara katıldıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kira artışlarına değinen Demir, konut arzının bu süreçte artması gerekirken azaldığını söyledi. Demir, "Vatandaşın alım gücünün düştüğü bir ortamda satışı sadece yatırımcılara gerçekleşen konutlar nedeniyle birkaç yıl sonra inşaat sektöründe tekelleşme görüleceği daha şimdiden anlaşılmaktadır. Böyle devam ederse kira artış oranlarında TÜİK değil, yatırımcıların kendileri belirleyici olacak ve bu dar gelirli vatandaşları daha da mağdur edecek ve ev sahibi olmayı onlar açısından çok daha zor bir duruma getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ aracılığıyla vatandaşların satın alma gücüne uygun konut arzının sağlanması gerektiğini belirten Demir, "İnşaat sektörü yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı. Vatandaşların mesken sahibi olması bu vesileyle sağlanmalıdır. Yabancılara konut satışlarında ciddi kısıtlamalara gidilmeli hatta birtakım yerlerde bu tamamıyla yasaklanmalı. Tüm il ve ilçelerde komisyonlar kurularak kira artış oranlarının bu komisyonlar tarafından belirlenmesi çok önemlidir. Böyle yapılmazsa mülk sahiplerinin ya da bu konuda tekelleşen odakların kiraları istedikleri noktalara çekmeleri gibi durumlar ortaya çıkacak ve vatandaşlarımız çok daha büyük mağduriyetler yaşayacaklardır." diye konuştu.