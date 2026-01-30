HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin MV Faruk Dinç: Madde bağımlısı olan herkes tedavi olmak zorunda diyoruz

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Haberler.com'da yaptığı açıklamalarda madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında TBMM'ye sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Dinç, uyuşturucunun özellikle gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekti.

"UYUŞTURUCU TOPLUMUN HEMEN HEMEN HER KESİMİNE BULAŞIYOR"

Uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığını belirten Faruk Dinç, "Uyuşturucu toplumun hemen hemen her kesimine bulaşıyor ve her geçen gün artıyor" dedi. Dinç, uyuşturucu baronları, üreticiler ve dağıtıcılar hakkında çok daha kapsamlı operasyonlar yapılması gerektiğini vurguladı.

"UYUŞTURUCU SATICILARINA ÇOK AĞIR CEZAİ MÜEYYİDELER OLSUN İSTİYORUZ"

Kanun teklifinin en önemli başlıklarından birinin cezai yaptırımlar olduğunu söyleyen Dinç, "Kanun teklifimizde öngördüğümüz uyuşturucu satıcılarına yönelik çok ağır cezai müeyyideler olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. Madde bağımlılığıyla mücadelede zorunlu tedavinin şart olduğunu belirten Dinç, Medeni Kanun'da kısıtlamayla birlikte tedavi zorunluluğunun getirilmesini savundu.

"LİSE ÇAĞINDAKİ 10 KİŞİDEN 1'İ UYUŞTURUCUYA BULAŞMIŞ DURUMDA"

Gençler arasında tehlikenin boyutuna dikkat çeken Dinç, "Lise çağındaki 10 kişiden 1'i uyuşturucuya bulaşmış" dedi. Ailelerin çocuklarının bağımlı olduğunu ilk iki yıl fark edemediğini söyleyen Dinç, "Çoğu genç manevi boşluk nedeniyle çıkışı madde bataklığında arıyor" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla mücadele için üst düzey bir kurul kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.