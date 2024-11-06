HÜDA PAR'dan Siyonizm Yargısı Vurgusu

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Siyonist ve destekçileri, mutlak bir gün tek tek yargılanacak ve yargılayacağız diye temenni ediyoruz." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin'deki soykırımın 1 yıldan fazladır devam ettiğini ancak engellenmesi için somut bir adımın atılmadığını söyledi.

Siyonizmin mutlaka hem işgal ettiği topraklarda hem de dünyanın dört bir yanında kaybedeceğini ifade eden Dinç, insanlığın onuru için savaşanların kazanacağını belirtti.

Uyuşturucunun toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini ve son günlerde kullanımın giderek arttığını belirten Dinç, mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini söyledi.

"Kültür Yolu Festivali"ne eleştiriler yönelten Dinç, kültür üzerinden tahribatlar yapıldığını ve değerlerin yok edildiğini savundu.

Dinç, "Discord" platformunun çocuklar için oldukça zararlı olduğuna işaret ederek, çocukların bu platformdan kimlerle iletişim kurduklarının incelenmesi ve önlemler alınması, kanuni düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.