HÜDA PAR Genel Başkanı: Gazze\'de büyük bir insanlık suçu işleniyor

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de büyük bir insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen HÜDA PAR İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramına, dünyanın seyirci kaldığını vurguladı.

Yaklaşık 17 yıldır hem karadan hem denizden kuşatıldığı için "açık hava hapishanesi" olarak isimlendirilen Gazze'nin şimdilerde de "bir çocuk mezarlığına" dönüştüğünü kaydeden Yapıcoğlu, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir insanlık suçu işleniyor. Sadece bebekler, kadınlar, yaşlılar öldürülmüyor onlarla beraber insanlık da merhamet de öldürülüyor adalet de katlediliyor ve maalesef küresel sistem seyirci. Küresel sisteme hükmeden müstekbirler, zalimlerin sırtını sıvazladılar, katillere arka çıkıyorlar. Mühimmatları, bombaları eksilince onlara gemiler dolusu, uçaklar yeni bombalar gönderiyorlar."

Sadece konuşmanın zalimleri durdurmayacağını belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Küresel sistemden, Birleşmiş Milletlerden bu zulmün önüne geçmesini bekleyenler daha çok beklerler. Kendisi adil olmayan bir sistemden adaletli bir sonuç çıkması, böyle bir sonuç üretmesi beklenebilir mi? Eğer iki milyarlık İslam alemi bir araya gelebilseydi, kendi içinde birlik sağlayabilseydi, yumruğunu masaya vurduğunda bu savaş biterdi."

Seçim ittifakı ve asgari ücret

Yerel seçimlere de değinen Yapıcıoğlu, partisinin ittifak görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

Gizli kapaklı iş yapmayacaklarını, "birilerinin yaptığı gibi masanın altına saklanmayacaklarını" ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birkaç görüşmemiz oldu. En son geçen çarşamba günü görüştük. Genel seçimlerdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi yönünde bir arzu ve isteği olduğunu söyledi. Biz de 'olabilir' dedik prensip olarak. Bununla ilgili heyetler kuruldu. AK Parti'den üç kişi, HÜDA PAR'dan üç kişi olmak üzere bu görüşmeleri yürütüyorlar. Fakat henüz netleşmiş, kesinleşmiş bir şey yok."

Asgari ücret tespit komisyonun yarın 2. kez toplanacağını hatırlatan Yapıcıoğlu, ücretin kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini savundu.