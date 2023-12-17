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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Asgari ücretin tarifi düzeltilmeli - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Asgari ücretin tarifi düzeltilmeli

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bursa 4. olağan İl kongresinde yaptığı konuşmada, asgari ücretin tarifinin düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu, işçinin sadece kendisinin değil, ailesinin de asgari ücret tarifine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Asgari ücretin tarifi düzeltilmeli
17.12.2023 - 05:04,  Güncelleme: 05:06
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HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Bursa 4. olağan İl kongresindeki konuşmasında asgari ücretin tarifinin düzeltilmesinin gerektiğini belirterek, "İşçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor" dedi.

HÜDA PAR'ın Bursa 4. Olağan İl Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hür Dava Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda partililer katıldı. Asgari Ücret Komisyonunun ikinci kez toplanacağını ve asgari ücretin mevcut mevzuata göre sadece işçinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek güçte olduğunu, buna ailesinin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda farklı farklı sesler yükseliyor. Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz: Diyoruz ki asgari ücretin tarifinde işçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığına Mehmet Şimşek yeniden seçildi.

Kaynak: DHA
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Zekeriya Yapıcıoğlu, Mehmet Şimşek, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Asgari ücretin tarifi düzeltilmeli - Son Dakika


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