Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Allah'ın izniyle biz doğru adaylarla kazanmak için bu yarışta varız. Biz kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek, başka bir partiye ya da başka bir adaya kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadık." dedi.
Yapıcıoğlu, Bingöl'de Yenişehir Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsünden partililere hitap etti.
İnsan merkezli siyasetlerinde adaleti hedefe koyduklarını aktaran Yapıcıoğlu, bir numaralı gündemlerinin Gazze olduğunu, seçim günü, seçimden sonra, oylar sayılırken de olsa Gazze'yi unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi.
Her fırsatta oradaki zulme dikkat çekeceklerini kaydeden Yapıcıoğlu, Gazze'de kadın ve çocukların ölmeye devam ettiğini belirtti.
Yanlış belediye başkanı adaylarıyla kazanmaktansa doğru adaylarla kaybetmeyi tercih ettiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Bundan şu mana çıkmasın, biz kaybetmek için bu yarışa girdik. Hayır. Allah'ın izniyle biz doğru adaylarla kazanmak için bu yarışta varız. Biz kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek, başka bir partiye ya da başka bir adaya kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadık. Biz Bingöl'e kazandırmak istiyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan günü belki birileri şurada, burada sürpriz oldu, kimse beklemiyordu, HÜDA PAR kazanmış diyecek ama bu 1 Nisan şakası olmayacak. Allah'ın izniyle milletimizin teveccüh göstermesiyle Bingöl'ün kaderi değişecek."
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Doğru adaylarla kazanmak için varız - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı'ndaki İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar ve Yenimahalle'de bulunan Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş itfaiye istasyonlarının açılışını gerçekleştirdi. Yavaş, itfaiye filosundaki araç sayısını artırarak 544 kişiyi itfaiye teşkilatına kazandırdıklarını belirtti. Ayrıca, itfaiye istasyonlarının sayısını 53'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Muğla'da kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla faaliyet gösteren Açık Kapı'ya 2023 yılı içerisinde 7 bin 491 başvuru yapıldı. Başvuruların çoğunluğunu sosyal yardım ve sosyal hizmetler konuları oluştururken, en çok başvuruyu kadınlar yapmıştır. Açık Kapı birimleri, yüz yüze, internet ve mobil uygulama kanalları üzerinden yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek sonuçlandırmıştır.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların 'halen akıl dışı' olduğu ifadeleriyle reddetti. Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, 'Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor.' denildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende yapılan eserlerin açılışı gerçekleştirildi ve konuşmalar yapıldı. Başkan Yavaş, ilçenin kornişon salatalık üretiminde Türkiye 1.'si olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı ise yapılan yatırımların önemini vurgulayarak, tarım ve sulama projelerine hız vereceklerini belirtti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
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