HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, doğrunun yanında olduklarını, yanlışın da karşısında durduklarını söyledi.
Bingöl Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen HÜDA PAR Aday Tanıtım Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı.
Yapıcıoğlu, toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına içlerinin yandığını ancak pratik olarak bir şey yapamadıklarını söyledi.
120 gündür Gazze'ye ölüm ve ateş yağdığını ifade eden Yapıcıoğlu, bir avuç siyonistin her türlü hukuk, ahlak ve savaş kuralını ihlal ederek dünyanın gözünün içine bakarak soykırımına devam ettiğini belirtti.
Son dönemlerde Filistin'de temiz su ve gıda yokluğundan ölümlerin başladığı yönünde haberlerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Yapıcıoğlu, "İnşallah biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yarın Aksa Tufanı'na destek yürüyüşleri var. Memleketin farklı yerlerinde öğlen saatlerinde destek yürüyüşleri yapılacak. Bu konun gündemde kalması ve buna bir çare buluncaya kadar elden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Parlamentoda temsil imkanı elde ettikten sonra siyaset anlamda duruşlarını ortaya koyduklarını dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Mesela biz dedik ki doğru kimden gelirse gelsin, doğrunun yanında yer alırız, destekleriz. Yanlışı da kim yaparsa yapsın o yanlışa da karşı çıkarız. HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışı, pratiği nedir inşallah onu ortaya koyma ve gösterme zamanıdır. İnşallah 31 Mart bu işin miladı olacaktır ve 1 Nisan günü memleket HÜDA PAR'ın geniş manada belediyecilik anlayışıyla tanışacaktır. Deprem kuşağında bulunan illerimizdeki kardeşlerimiz HÜDA PAR belediyeciliğiyle tanışırsa insan merkezli siyasetin ve hakkın rızasını gözeterek yapılacak olan hizmetin diğer anlayışlardan farkını net bir şekilde göreceklerdir inşallah."
Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından HÜDA PAR'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet İlker Dönmezer, Bingöl Belediye Başkanı adayı Yunus Emiroğlu, Elazığ Belediye Başkanı adayı Yasin Kavaklı, Erzincan Belediye Başkan adayı Yusuf Sezgin ile bazı ilçelerin adaylarını tanıttı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?