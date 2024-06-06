HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye'nin adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye'nin adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye\'nin adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin sivillerin, Meclisin yaptığı ve halkın da onayladığı adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

06.06.2024 19:02
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, " Türkiye'nin sivillerin, Meclisin yaptığı ve halkın da onayladığı adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, son 24 saatte 100'den fazla insanın şehit olduğunu, enkaz altındakilerle birlikte şehit sayısının 7 Ekim'den bu yana 50 bine dayandığını söyledi.

Küresel ölçekte insanlık vicdanının zulme karşı isyan bayrağını yükselttiğini dile getiren Yapıcıoğlu, ancak askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduran iktidarların kör ve sağır gibi davranmaya yapmaya devam ettiğini belirtti.

Daha önce soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması için bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, Meclisteki bütün siyasi partilerden kanun tekliflerine destek vermelerini istedi.

Yeni anayasa tartışmaları

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Yapıcıoğlu, bu konuda sorumluluk alarak, gerekli katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin halen darbe anayasasıyla yönetildiğine işaret eden Yapıcıoğlu, "Türkiye'nin sivillerin, Meclisin yaptığı ve halkın da onayladığı adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Darbe anayasası üzerinde bugüne kadar 21 kez değişiklik yapıldı, maddelerin üçte ikisi değişti. Eğer 1982 Anayasası'nın maddeleri üzerinden bir değişiklik yapılacaksa bu yeni bir anayasa olmayacak. Sadece 1982 Anayasası'nda 22. kez değişiklik yapılmış olacak. Bugünkü meclis aritmetiğinde yeni bir anayasa yapılabilir mi? Bu kolay değil ama imkansız da değildir. Hiçbir parti tek başına bir metin hazırlayıp bunu diğer kesimlere dayatmamalı, bir uzlaşma zemini aranmak zorundadır." diye konuştu.

"Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de yapan Yapıcıoğlu, enflasyonun yüzde 75'leri geçtiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı. Sadece dar gelirlilerinin gelirini biraz daha kısmak suretiyle enflasyonu düşürmeye çalışmak, dar gelirlileri enflasyona yem etmektir. Başta emekliler olmak üzere dar gelirlilerin bu hayat pahalılığına tahammül edecek güçleri kalmamıştır. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti bile 24 bin lirayı aşmıştır." dedi.

Yapıcıoğlu, bazı illerde buğday hasadının bittiğini ama halen buğday taban fiyatının açıklanmadığını, çiftçinin emeğinin sömürülmemesi için taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Türkiye'nin adil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var - Son Dakika

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