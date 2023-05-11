HÜDA PAR'ın kapatılması için Büro-İş Sendikası Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika
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HÜDA PAR'ın kapatılması için Büro-İş Sendikası Yargıtay'a başvurdu

11.05.2023 09:59

Büro-İş Sendikası, seçime AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'a kapatılma davası açılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil", "Türk Bayrağı bana problemli geliyor" açıklamalarına da yer verildi.

Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'a kapatılma davası açılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

PARTİNİN TEMELLİ KAPATILMASI İSTENDİ

Sendikanın sunduğu dilekçede, HÜDA PAR'ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası'na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi.

HİZBULLAH EYLEMLERİNE ATIF YAPILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dilekçede Hizbullah'ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffar Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi.

"TÜRK BAYRAĞI BANA PROBLEMLİ GELİYOR" SÖZLERİ DE DİLEKÇEDE

Partinin bir çok yöneticisinin Hizbullah'tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil", "Türk Bayrağı bana problemli geliyor" açıklamaları anımsatıldı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'ın kapatılması için Büro-İş Sendikası Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR'ın kapatılması için Büro-İş Sendikası Yargıtay'a başvurdu - Son Dakika
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