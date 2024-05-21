HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm olmadığını savundu - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm olmadığını savundu

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Onaylı Randevu Sistemi\'nin tek başına çözüm olmadığını savundu

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Sağlık Bakanlığının Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm getirmeyeceğini belirtti. Dinç, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet diledi ve İsrail'in Filistinlilere işkence yaptığını dile getirerek Dışişleri Bakanlığından bu konuyu uluslararası alanda gündeme getirmesini istedi. Ayrıca, MHRS'deki sıkıntılara dikkat çeken Dinç, aile hekimliği ve kademeli sevk zincirinin aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, hayvanların barınaklarda bakılması ve sayılarının kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti.

21.05.2024 17:33
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm getirmeyeceğini savundu.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililere Allah'tan rahmet, İran halkına sabır diledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilere işkence yaptığını anlatan Dinç, Dışişleri Bakanlığından bu konuyu uluslararası alanda gündeme getirmesini istedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) sıkıntıların devam ettiğini savunan Dinç, hızlı ve doğru tedavinin hastalara sunulması ne kadar önemliyse hastane randevularının karşılanmasının da bir o kadar önemli olduğunu vurguladı.

MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Dinç, "Onaylı Randevu Sistemi de tek başına çözüm getirmeyecektir. En önemli çözüm aile hekimliği özelinde, kademeli sevk zincirinin aktifleşmesidir. Bu konuda aile hekimlerinin de sayısının artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifini de Meclis Başkanlığına sunduklarına işaret eden Dinç, sahipsiz hayvanlara meskun mahallerden uzakta, barınaklarda bakılması ve sayılarının kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Onaylı Randevu Sistemi'nin tek başına çözüm olmadığını savundu - Son Dakika

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