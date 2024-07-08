HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öğretmenlerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öğretmenlerin beklentilerini karşılamıyor

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığını belirtti. Ramanlı, kanun teklifinde öğretmenlerin isteklerinin yer almadığını ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere taban ücret belirlenmesi talebinin de teklifte yer almadığını ifade etti. Ayrıca, ücretli öğretmen maaşlarına yönelik iyileştirme önerisinin de teklifte bulunmadığını vurguladı.

08.07.2024 16:35
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail saflarında saldırılara katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için daha önce TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını hatırlattı.

Kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin yarın Genel Kurulda görüşüleceğini belirten Ramanlı, milletvekillerinden teklife destek istedi.

Bir gazetecinin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile ilgili görüşlerini sorması üzerine Ramanlı, kanun teklifinin öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığını; öğretmenlerin istedikleri birçok hususun kanun teklifinde yer almadığını dile getirdi.

Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere taban ücret belirlenmesine ilişkin bir talep olduğuna işaret eden Ramanlı, bunun teklifte yer almadığını kaydetti.

Ücretli öğretmen maaşlarına yönelik iyileştirilmenin de teklifte olmadığını ifade eden Ramanlı, "Şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. Eğitim fakültelerinin niteliğini tartışmamız gerekiyor." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öğretmenlerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öğretmenlerin beklentilerini karşılamıyor - Son Dakika
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