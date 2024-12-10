Hukuk Devleti ve İnsan Hakları Uyarısı

Politika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Hukuk devletinin şartı sadece iktidarı elinde tutanların değil, tüm yurttaşların kendisini güvende hissetmesidir. Eğer bu güven hissi yoksa, hukuk devleti de yoktur." dedi.

Şık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclisin çoğulculuğa değil "çoğunlukçuluğa" dayalı yapısı ve İç Tüzüğünün anti demokratikliği nedeniyle, grubu olmayan parti temsilcilerinin söz hakkının neredeyse olmadığını ileri sürdü.

Bugünün 10 Aralık İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatan Şık, "Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin gaspı hala kesintisiz devam ediyor. Kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Sokak hayvanları yasal güvenceyle katlediliyor. Sendikal hakları için mücadele eden işçiler işsiz bırakılıyor. İş cinayetleri de cezasızlıkla ödüllendiriliyor." görüşünü savundu.

Yargının, ülkenin en sorunlu alanlarından birisi haline geldiğini iddia eden Şık, şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin şartı sadece iktidarı elinde tutanların değil, tüm yurttaşların kendisini güvende hissetmesidir. Eğer bu güven hissi yoksa, hukuk devleti de yoktur. Muhalefetin siyasi rakip değil, düşman olarak algılandığı ve yargının iktidarın emrinde bu algıya uygun kararlar aldığı, idarenin topyekün bir mobilizasyon içinde davrandığı bir rejimde, asgari demokrasi ve hukuk normları da kalmamıştır."