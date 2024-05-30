Hulusi Akar: F-35'e alternatif olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar: F-35'e alternatif olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor

Hulusi Akar: F-35\'e alternatif olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak, F-35'e ihtiyaçlarının olmayacağını ve alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Akar, diğer dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yaparak ve yerli kaynakları kullanarak ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

30.05.2024 16:29
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "F-35'e ihtiyacımız olmayacak ve F-35'e alternatif olacak şekilde hem diğer dost, müttefik ülkelerle hem de yerli ve milli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle ihtiyacımızı karşılamak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Akar, seçimlerdeki başarısından dolayı Büyükkılıç'ı kutladı.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde çalışmaların sürdüğünü, problemlerin çözüldüğünü ve çözülmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin bekası için hiçbir sorun kalmayacağını vurgulayan Akar, buna inandıklarını ve bu inançla çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Hulusi Akar, bir gazetecinin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

"F-35 konusu üzerinde başka boyutuyla çalışıyoruz. Orada Amerikalılarla daha önce yapılan bir konsorsiyum, çalışma vardı. Bu çalışmada bir şekilde malum konulardan, sebeplerden dolayı konsorsiyumdan Türkiye'nin çıkmasını istediler. Biz çıkmayacağımızı söylediğimiz zaman oradaki konsorsiyumu lağvettiler, kendileri çıktı. Şimdi bizim orada bir hesabımız var. Hesabımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde F-35'e ihtiyacımız olmayacak ve F-35'e alternatif olacak şekilde hem diğer dost, müttefik ülkelerle hem de yerli ve milli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle ihtiyacımızı karşılamak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor."

Akar'a, ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.

Kaynak: AA

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