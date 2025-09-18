Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı - Son Dakika
Hulusi Akar, vatandaşın şikayeti üzerine Bakan Yerlikaya'yı aradı

18.09.2025 09:32  Güncelleme: 09:38
Ankara'da esnafın şikayetlerini dinleyen Hulusi Akar, sanayi bölgesinde karakol olmadığını öğrenince İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradı. Yerlikaya, bölgeye 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi.

Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sanayi bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın en büyük sorunlarından birinin güvenlik olduğunu ve bölgede karakol bulunmadığını öğrenen Akar, durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti.

YERLİKAYA: 6 AY İÇİNDE KARAKOL YAPILACAK

Telefon görüşmesi sırasında esnafın taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, sanayi bölgesine 6 ay içinde karakol yapılacağı sözünü verdi. Akar, esnafın sorunlarının çözümü için çalışmaların süreceğini belirtirken, verilen söz bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • islam Bulut null:
    ooooo saygı değer feto komutanı halkın şikayetini gerçekleştiriyor 49 68 Yanıtla
    Alper Elma:
    yav şak ne konusuyrsun 12 7
  • Hursit Yavas:
    oooo en sevdikleri hemen oraya hemen karakolu dikerler bu sozlerini tutarlar beton ve ihale 20 32 Yanıtla
    Szka788304:
    beton kafli bakanın kendi yapacağını falan mı zannettin kim yapacak baklavacı pariscileri çağır para çok onlarda yaptırtsın 8 3
  • Mehmet AYDIN:
    yalan göz boyama 14 17 Yanıtla
  • Zaa:
    yine arada birileri Zengin olacak vatandaşın istekleri önceden belirlendi zaten bende vatandaş olarak benzin 50 lira gram 5 bin ekonomi yerle bir sayın ekonomi bakanını arayiver sana zahmet 18 13 Yanıtla
  • Ömer Yıldız:
    Vah benim güzel ülkem vah 13 16 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
