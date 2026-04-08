Hürmüz Boğazı'nda Geçişler Durduruldu - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda Geçişler Durduruldu

08.04.2026 19:10
İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişi durduruldu.

İran basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu öne sürüldü.

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından bölgedeki gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İran basınında yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu öne sürüldü. Söz konusu haberde, ayrıca sabah saatlerinde ateşkesin sağlanmasının ardından İran'dan izin alan iki petrol tankerinin boğazdan güvenli şekilde geçiş yaptığı belirtildi.

Öte yandan bir başka haberde ise İran Devrin Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kapattık ve şu anda yalnızca İran'dan gelen İran'a ait gemilerin geçişine izin veriliyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bugün Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Enerji, Son Dakika

8.04.2026 19:34:37
