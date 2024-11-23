Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu - Son Dakika
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Politika

Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu

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Dün akşam saatlerinde Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen'in bir hafta önce Ovacık Kaymakamlığı'na atandığı ortaya çıktı.

23.11.2024 14:59
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Başkanvekili olarak atandığı belirtildi.

7 GÜNDE HEM KAYMAKAM HEM KAYYUM OLDU

Olayın yankıları sürerken Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum olarak atanan Hüseyin Şamil Sözen'in 2 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ovacık Kaymakamlığı'na atandığı, 18 Kasım'da ise resmi olarak göreve başladığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan yapılan atamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle; Cevdet Konak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mustafa Sarıgül, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu

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Son Dakika Politika Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erol Saglam:
    Resmen milletin iradesiyle dalga geçiyorlar anlamadığım şey madem bunların terör örgütleriyle bağları var suçları var neden ysk bunlara aday olabilirsiniz diyor Varsada suçları belediye meclisinin kendi içinde bir aday göstermesi gerekmiyor mu Binlerce oy alanı alıyorsun bir oy dahi almayan birini yerine atıyorsun hani millet iradesi Adalet adalet olalı böyle adaletsizlik görmedi 45 47 Yanıtla
  • Ferhat Acu:
    Bu çerçeve'de aslında olayın siyasi bir darbe olduğunu görmemek vicdani körlüktür. 33 42 Yanıtla
  • Hakan as:
    Akepe li olunca herşey olur ?? liyakat aranmaz itaat aranır 34 36 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Helal olsun, kral ya. 25 23 Yanıtla
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