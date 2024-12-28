İbad Hüseynli: '1 Ocak, Türk Milliyetçiliği için Önemli Bir Gün' - Son Dakika
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Politika

İbad Hüseynli: '1 Ocak, Türk Milliyetçiliği için Önemli Bir Gün'

İbad Hüseynli: \'1 Ocak, Türk Milliyetçiliği için Önemli Bir Gün\'

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli, 1 Ocak'ın Türk milliyetçiliği ve Devlet Bahçeli'nin doğum günü açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Hüseynli, Devlet Bahçeli'nin Türk dünyasında büyük sevgi ve saygı ile anıldığını, Türkiye'nin son 20 yılda bölgedeki etkinliğinin arttığını vurguladı. Ayrıca Türk milliyetçiliğinin temelinde adalet ve eşitlik duygusunun yattığını ifade etti.

28.12.2024 22:24
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Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli, "Yeni yılın ilk günü, tarihi hadiseler yönünden oldukça zengindir. Ocak ayının 1'i, çağdaş Türk milliyetçiliği ideolojisi ve 'Türkçülük-Turancılık' akımının manevi taşıyıcısı, dünya Türklüğünün lideri, Türk dünyasının aksakalı Devlet Bahçeli'nin de doğum günüdür" dedi.

Birinci Karabağ Savaşı'nda Ermeni komutan Monte Melkonyan'ı savaş esnasında karşılıklı dövüşte yenerek öldürdüğü iddiaları nedeniyle Azerbaycan'da Milli Kahraman ilan edilen İbad Hüseynli, yeni yıla girerken bir yazılı açıklama yaptı. Hüseynli, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk günü, tarihi hadiseler yönünden oldukça zengindir. Ocak ayının 1'i, çağdaş Türk milliyetçiliği ideolojisi ve 'Türkçülük- Turancılık' akımının manevi taşıyıcısı, dünya Türklüğünün tabi lideri, Türk dünyasının aksakalı Devlet Bahçeli'nin de doğum günüdür. Devlet Bey, Türk dünyasında sınırsız sevgiye ve büyük saygıya sahip ender şahsiyetlerden biridir. Bu sınırsız sevgi ve saygı hem onun MHP lideri olarak büyük rağbet görmesinden hem de Türk ve dünya siyasetinde belirleyici bir karakter olmasından kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, onlarca yıl 'ilelebet payidar kalmak' ve kendi varlığını korumak için mücadele yürüttü. Ancak şunu iftiharla söylemek gerekir ki Türkiye, son 20 yılda içe dönük müdafaa mevkiinden çıkarak, bölgede ve dünyada meydana gelen hadiselere müdahil olan, bütün süreçlerde belirleyici rol oynayan lider ülke konumuna yükseldi. Bu durum, yeni bir merhalenin kapılarını aralayan inkışafın da başlangıcıdır. Türkiye'nin bu son yıllarda sürekli ileri hamle yapmasının ve hiç durmadan inkişaf etmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakimiyeti devrinde gerçekleştiğini de özellikle kaydetmek gerekir."

"Geçmişte de bu gün de Türk milliyetçiliğinin ana çizgisi; devlete, millete ve milli kültüre manevi bağlılıktan ibarettir" diyen İbad Hüseynli, "Türk milliyetçiliği ideolojisinin temelinde Türklüğün töresi, İslam'ın ahlakı ve fazileti vardır. Adalet, eşitlik duygusu, mazlumun yanında olma mertliği, Türk-İslam medeniyetinin esasıdır. Dolayısıyla Türk milliyetçilerinin kapısı, bu ilkeleri kabul eden herkese açıktır. Çağdaş dünyada, Türkiye'nin küresel bir güç merkezine çevrilmesi ve bu istikamette kazanılan başarılar, Türk töresine ve İslam maneviyatına esaslanmaktadır. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ittifakı ve gayretleri son yıllarda beklenen neticeyi vermiştir. Bizler de ömrümüz oldukça, bu ikilinin daha nice başarısının ve zaferinin şahidi olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Devlet Bahçeli, Azerbaycan, Doğum Günü, Politika, Türkiye, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İbad Hüseynli: '1 Ocak, Türk Milliyetçiliği için Önemli Bir Gün' - Son Dakika

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