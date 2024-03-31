Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum

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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum oyunu İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda kullandı. Kalabalık nedeniyle okuldan dışarı çıkmakta da zorluk yaşayan Kurum kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar" dedi.

31.03.2024 11:51  Güncelleme: 12:19
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oyunu eşi ve oğluyla birlikte İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda kullandı.

SANDIK GÖREVLİLERİYLE TEK TEK TOKALAŞTI

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

Oyunu Kağıthane'de kullanan İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta güneş doğacak

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta güneş doğacak. Bugün bütün İstanbullularla bu bayramı inşallah kutlayacağız. İl Başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Halkımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise aziz milletimize ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, İstanbul, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Ihsan Orhan: HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 82 11 Yanıtla
  • Alper Elma: Oyum Murat Kurum'a. 4 göz ekremin belediyecilik dışında herşeyi yaptığı dönemin sonu qeldi.Murat kurum'un bu akşam Baskanligi ilan edilecek. 4 göz ekrem ağlayacak 22 69 Yanıtla Selam Merhaba: Ne diyon troll alper 25 7 ayzer karaarslanoğlu: Rahmetlide senin gibi diyordu bir kalıp sabuna gitti 0 0
  • Hursit Yavas: Kurtulusu siyasilerde arayan milletim … her sey vaktini bekler … 54 2 Yanıtla
  • yağız spotcu: kalan günlerde kara bulutlarıda siz dogdurdunuz 32 8 Yanıtla
  • Azat Deniz: Siz dokunmayın oylara da kimse dokunmaz merak etme 17 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Murat kurum gibi bir yönetici değer varken İmamoğlu inşaata oy veren bi seçmen kitlesinin olduğu ülkede gelişmek ve refahın yolu çok uzun olur,yürüki ulaşasın.. 5 11 Yanıtla
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