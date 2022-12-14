Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım

14.12.2022 10:05
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve hakkında siyasi yasak talep edilen bugünkü duruşması öncesinde AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava bugün (14 Aralık) görülecek. Duruşma, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde gerçekleştirilecek.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"BU DAVANIN SEÇİM SONRASINA ERTELENMESİ DAHA DOĞRU OLUR"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, duruşma öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, Twitter mesajında, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU İÇİN SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Duruşmada savcı, İmamoğlu'na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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