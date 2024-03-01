İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübüne Ziyaret Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri için ziyaretlerini sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la görüştü. İmamoğlu'nun sarı-lacivert renklerindeki kravatı ise dikkat çekti. Ziyaretin ardından açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu tarz atılımlar milli meselelerdir. Bunun partileri olmaz, kurum kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin sporda birlik beraberliğin güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimler için ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Anadolu Yakası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek olan İmamoğlu, günün ilk ziyaretini Fenerbahçe Spor Kulübüne gerçekleştirdi. İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç toplantının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. İmamoğlu'nun sarı-lacivert renklerindeki kravatı dikkat çekerken Ali Koç ise İmamoğlu'na Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilmiş olan 34 numaralı Ekrem İmamoğlu yazılı Fenerbahçe forması hediye etti.

"Aramızda bir yarış var"

Fenerbahçe Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olimpiyatlara gönderdiği sporcular hakkında konuşan Ali Koç, "Bir seçim dönemine daha giriyoruz. İnşallah bu seçim hem ülkemiz hem İstanbul'umuz hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı olur, demokrasi şöleni içinde geçer, seçim sonuçları da hayırlı uğurlu olur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek Valiliğimiz ile gerek belediyelerimiz ile birlikte spor konularında işbirliği yapıyoruz. Spor konusunda iş birliğine açığız. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı yüzde 22'lik bir kotaya tekabül etti Fenerbahçeli sporcular. Ama engelliler olimpiyatlarını eklediğimiz zaman en çok siz sporcu yolluyorsunuz orada da aramızda öyle bir yarış var. İnşallah İstanbul'un olimpiyat hazırlıkları hem devletimizin hem belediyemizin liderliğinde muvaffak olacak bir hedef olur. İstanbul'a da çok yakışır. Herhalde dünyada ilk defa iki kıtada aynı anda yapılacaktır" dedi.

"Bunun partileri olmaz, kurum kuruluşları olmaz"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben de sayın Ali Koç'a bugünkü buluşma için teşekkür ederim. Her zaman konuşup görüştüğümüz ve bilgi alışverişinde bulunduğumuz, elbette ki başarılarıyla da övündüğümüz kulübümüzün çalışmalarında belediyemizle de iş birliğini çok önde tutuyoruz. Zira İstanbul dünyanın en önemli markalarından birisi. İstanbul'u güçlü yapan Fenerbahçe gibi kulüplerimiz veya diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu kapsamda iş birliğimizi her zaman en güçlü seviyede tutma hedefinde olduk. Seçim öncesi İstanbul'umuz adına çok değerli kurum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem geçtiğimiz dönemin minik bir özeti hem de önümüzdeki sürece dönük düşüncelerimizi, karşılıklı duygularımızı ve karşılıklı beklentilerimizi konuşuyoruz. Bugün de Fenerbahçe kulübümüzle bir aradayız. Spor İstanbul için çok özel bir yerde. Bu kentin spor adına markalarını büyütmek istiyoruz. Hem 2027 Avrupa Oyunları yolculuğumuzda son noktaya gelmiş durumdayız. Yine 2036 Olimpiyatları'na dair göreve geldiğimizin ilk yılından hemen sonra irade beyanımızı ortaya koymuştuk bu yönde de çalışmalarımız sürüyor. Bu tarz atılımlar milli meselelerdir. Bunun partileri olmaz, kurum kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin sporda birlik beraberliğin güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz" dedi.

"Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir"

Basın mensubunun kendisine yönelttiği "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği' soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına siz böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum'a" sorusuna cevap veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz şekilde olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre şartlar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL