İBB Başkanı İmamoğlu, Hazine onayıyla ulaşım yatırımlarını duyurdu - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, Hazine onayıyla ulaşım yatırımlarını duyurdu

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kentin ulaşım yatırımları için ihtiyaç duydukları dış kredilere onay verdiğini açıkladı. İmamoğlu, onay verilen projelerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı ve Bakan Şimşek'e teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kentin ulaşım yatırımları için ihtiyaç duydukları dış kredilere hazine onayı verdiğini duyurdu. Onay verilen 4 projeyi sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, Bakan Şimşek'e teşekkür etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, kentin ulaşım yatırımları için bekledikleri dış kredilere Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in hazine onayı verdiğini açıkladı.

Bakan Şimşek'e teşekkür eden İmamoğlu, onay verilen projelerin, "M7 Mahmutbey- Esenyurt Metrosu'nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu/300 metro aracı, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu/100 metro aracı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı/34 tramvay aracı" olduğunu belirtti.

İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu önceki gün ziyaret ettiği duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Hazine onayıyla ulaşım yatırımlarını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, Hazine onayıyla ulaşım yatırımlarını duyurdu - Son Dakika
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