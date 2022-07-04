İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz basınına konuştu: Erdoğan seçimi kazanırsa beni görevden alabilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine Türkiye'nin ekonomik durumuna ve 2023'de yapılması planlanan seçimine dair dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'I ELEŞTİRENLER CEZALANDIRLMAKTAN KORKUYORLAR"

Gazetede yayımlanan, "İstanbul Belediye Başkanı Türk iş dünyasını Erdoğan'a karşı 'cesur olmaya' çağırıyor" başlıklı haberde "Türkiye'de muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" olarak nitelendirilen İmamoğlu'nun, Türkiye'deki şirket yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "alışılmışın dışındaki politikalarına" karşı açıkça konuşamamaları nedeniyle kötüye giden ekonomik krizden sorumlu olduğu yönündeki sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var" sözleriyle iş çevrelerinde birçok kişinin Erdoğan'ı eleştirdikleri için cezalandırılmaktan korktuğunu söyledi.

"DOĞRU ADAYI BELİRLEMEK ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

İmamoğlu, "Hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar" şeklinde konuştu. "Ekonominin yolun sonuna yaklaştığını" ifade eden İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini vurguladı.

İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin "çok çok önemli" olduğunun altını çizerek "Şu anda hükümet kazanamaz" dedi.

Financial Times, seçim anketlerinde Erdoğan'a halk desteğinin "tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" ifade ederek bazı seçmenlerin muhalefete de inanmadığını yazdı.