İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Kurum\'a sözleri nedeniyle teşekkür etti

Politika

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Daha Adil Bir İstanbul İçin Tam Yol İleri' programına katılarak yeni dönemde yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İmamoğlu, Ak Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un yaptığı gaflara verdiği yanıtla salonda büyük alkış aldı.

Ekrem İmamoğlu, "Sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde yüzde 87 projeleri başardı dedi. Sonra bir notla düzeltmeye çalıştı ama onu da başaramadı. Ama yüzde 87 başardı deyince ben arkadaşlarıma siz mi yanlış hesapladınız, bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Arkadaşlarımı 3-4 gün çalıştırdım, vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87'ymiş meğerse. Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak bize ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli, sevgili adaya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRMEK İSTERKEN GAF YAPMIŞTI

Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek isterken "Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kurum'un bu ifadelerine ekibi müdahale etmiş ve not iletmişti. Notu okuyan Murat Kurum, "Ben 'CHP'li İstanbul yönetiminin verdiği sözlerin yüzde 87'sini tutturdu' demişim galiba. Ya böyle bir şey olma ihtimali var mı? O tutmadığı taraf…" ifadeleriyle durumu düzeltmeye çalışmıştı.

"PROJELERİMİZİ ANLATMAYA DEVAM ETSİN"

Ekrem İmamoğlu, Kurum'a ettiği teşekkürü bununla da sınırlı bırakmadı.

"Bir teşekkürü de, bir deprem anında İstanbul'un 11 şehre nasıl koştuğunu anlattığı için kendisine teşekkür ederim. Projelerimizi anlatmaya devam etsin, yeni projelerimizi de anlatabilirler çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut gibi uydurma işler değil." dedi.

Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında 6 Şubat depremlerini kastederek "11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile koştu. İstanbul Türkiye'ye yeter" ifadelerini kullanmıştı.

MURAT KURUM'A 'SIFIR NOKTASI' YANITI

Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'un eleştirilerine de, "O kadar sıfırla teslim aldık ki, geçen demiş ya müstakbel rakibim; sevgili aday arkadaşımız hani 'sıfır noktasından aldılar ve bitirdiler' diye. Doğru birçok şeyi sıfır noktasından aldık. Kreşler sıfırdı 100'e ulaştı, öğrenci yurtları… 5200 öğrenci şu an misafirimiz. Kent lokantalarından yeni doğan destek paketine, üniversite öğrencilerimize burstan ders atölyelerine…

Bütün bunlar eşi benzeri görülmemiş çok önemli ve gerçekten çok değerli çözümler. Ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun yalnızca bir yönünü gösteriyorlar. 180 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık eden bölgesel istihdam ofislerimize, çiftçilere, üreticilere, balıkçılara İBB tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere, mahalle bakkallarına ve onları da destekleyen yardım alan vatandaşlarımızın da hızlıca bağ kurabileceği 'Halk Bakkal' projesi gibi… Özellikle işlerimize bakarsanız sosyal adalet vizyonumuzun yönünü de buradan görebilirsiniz.

Biz yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil sonlandırılmasını hedefleyen bir anlayışla çalıştık. İnsanlarımız belediyeden aldığı yardım ve destekle değil çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilsin diye yenilikçi çözümler geliştirdik." ifadeleriyle yanıt verdi.