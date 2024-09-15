İmamoğlu'ndan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

İmamoğlu\'ndan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da akrabaları olduğunu belirttiği şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu, şehidin mezarı başında Yasin Suresi okudu.

15.09.2024 20:29  Güncelleme: 20:40
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da akrabaları olduğunu belirttiği şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu, şehidin mezarı başında Yasin Suresi okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün memleketi Trabzon'a geldi. Başkan İmamoğlu, Trabzon Havalimanı'nda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ilçe başkanları, partili yöneticiler tarafından karşılandı.

Havalimanında konuşan Başkan İmamoğlu, ziyaretin amacının, geçtiğimiz günlerde Irak'ta terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın mezarını ziyaret etmek ve ailesine taziye dileklerini iletmek olduğunu söyledi. Şehit Ömer Fatih Ayar'ın akrabası olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Aynı ailedeniz. Biliyorsunuz Trabzon'da aileler, farklı göçlerle dağılmışlardır. Biz Akçaabatlıyız ama köken olarak Köprübaşı'ndanız. Dolayısıyla Köprübaşı'nda, Maçka'da, farklı yerlerde olan İmamoğlu aileleriyle bağımız var. Şehidimizin cenazesinde olamamıştım, yurt dışı programım vardı. Fakat en kısa zamanda ziyaret edeceğimi söylemiştim. Şimdi gidip taziyemizi bildirip, duamızı edeceğiz. Memleketimizin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda, memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız, bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehidin mezarında Yasin okudu

İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra havalimanından ayrılarak Köprübaşı ilçesine hareket ederek Şehit Ayar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde aileye başsağlığı dileyen İmamoğlu, Şehit Ayar'ın mezarına da giderek burada Yasin Suresi okudu. İmamoğlu'nun Yasin okumasının ardından Şehit Ayar'ın babası Ali Yılmaz Ayar kısa bir konuşma yaptığı sırada duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. İmamoğlu'nun ziyaretinin farklı yönlere çekilmemesi gerektiğini belirten Ayar, "Kendisi bizim aile dostumuzdur, taziyeye gelmiştir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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