İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri

Metrelerce topu sürüp öyle bir şut çekti ki kaleci neye uğradığını şaşırdı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16-17-18 Ağustos günlerinde gerçekleştirilecek '59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri' için Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gitti. CHP liderine . İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile çok sayıda milletvekili eşlik etti.

TOPLU KONUT ALANINI İNCELEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yoldaş ve beraberlerindeki heyet, cemevi ve mesire alanı açılışının ardından, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Hacıbektaş'ta 'KİPTAŞ Mihmandar' adıyla yapımını gerçekleştireceği toplu konut alanında incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, toplu konut projesiyle ilgili KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından bilgilendirildi.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM MESAJI GÜLDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, Kurt'un sunumundan sonra araya giren İmamoğlu'nun, "Kasımda temel atalım, seneye de inşallah burayı hazır edelim diyoruz. Seçim yorgunluğunu burada atarız hep beraber" sözlerini tebessümle karşıladı. Yaklaşık 50 bağımsız birimin hedeflendiği projenin temeli, tüm süreçleri tamamlandıktan sonra KİPTAŞ tarafından kısa süre içinde atılacak.