İbiş'ten CHP'ye Boğaziçi Tepkisi

14.02.2026 22:46
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin AK Parti Gençlik Kolları üyesi olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a, "Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin." ifadeleriyle yanıt verdi.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin fotoğraflarını "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş şunları kaydetti:

"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin. Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak."

Kaynak: AA

