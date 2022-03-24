İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"

24.03.2022 11:03
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlar için CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği cevapta, "Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makinalı tabanca kaybolmuştur" bilgilerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makinalı tabanca kaybolmuştur" bilgisini verdi.

Sezgin Tanrıkulu, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 14 Temmuz 2021 tarihinde verdiği soru önergesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe girişimi sırasında kaybolan silahların sayısını ve akıbetini sordu. Bakan Soylu, önergeye 15 Mart 2022 tarihinde yanıt verdi.

İç İşleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: '3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp'

Soylu, Tanrıkulu'nun bu sorusunu, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makinalı tabanca kaybolmuştur" sözleriyle cevapladı.

''ÜLKE GENELİNDE ARANIYOR''

Soylu, kayıp silahların bulunmasına yönelik çalışmaları ise şöyle anlattı: "Kayıp ve çalıntı silahlar, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'nın (KİHBİ) uhdesinde bulunan "Kayıp Eşya ve Belge" projesine işlenerek ülke genelinde aranmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından ruhsatsız silah kullanımı ve satışının engellemesi amacıyla av bayileri, internet siteleri, park bahçeler, üniversite ve okul çevreleri, umuma açık işyerleri, seyyar satıcılar ile uygulama noktalarında arama ve çalışma yapılmaktadır."

İç İşleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: '3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp'

Soylu, Tanrıkulu'nun silahların kaybolmasından sorumlu yetkililerin kim olduğu ve bu yetkililerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusuna ise yanıt vermedi.

YORUMLAR (1)
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Süleyman Soylu, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: '3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp" - Son Dakika
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