İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Dünyanın en huzurlu ve güvenli şehirleri bizim olacak

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Size layık olmak için gayret gösteriyoruz. Çok ama çok daha iyi olacağız inşallah bunu göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Dünyanın en huzurlu, dünyanın en güvenli şehirleri Allah'ın izniyle bizim şehirlerimiz olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. İl binasındaki programda konuşan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinedeki tüm arkadaşlarımız evet bir idealimiz var. Hükümet olarak hedeflerimiz var. Ama büyük ve güçlü Türkiye 81 kardeş ilde, 30 büyükşehir içerisinde Konya'nın evladı olarak Konya'nın partimiz kurulduğu ilk günden itibaren belediyecilikte iki günü bir olmadan yürüdüğünü, merkezi hizmetlerle de ilgili valimizin başkanlığında ve milletvekillerimizin güçlü destek ve istişaresiyle Konya'mız Allah'a şükürler olsun ki, her geçen bir önceki günden, ay bir önceki aydan, yıl bir önceki yıldan çok daha ileriye gidiyor. Gitmeye de Allah'ın izniyle devam edecek. Bunu beraber başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz ama çok çalışmamız lazım" dedi.

"Hakka hukuka riayet eden bir belediyecilik mirasımız var"

Konya'nın dünyaya örnek bir belediyecilik yaptığına değinen Bakan Yerlikaya, "Geçmişten bugüne ve geleceğe Konya belediyeciliği bir emsaldir. Gönülden gönüle yapılan ve bu işin şehre yakıştığını istişareye önem veren hakka hukuka riayet eden bir belediyecilik mirasımız var ve Uğur İbrahim başkanımız ve burada bulunan ilçe başkanlarımızla da beraber bu hizmeti Allah'ın izniyle daha da ileriye götüreceğimize inancımız ve kararlılığımız tam. O yüzden Dünya Belediyeleri Birliği Başkanlığı bizim Konya'mızda bu bayrak Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

"Suçlulara karşı mücadele kararlıkla devam edecek"

Suçlulara karşı mücadelelerinin kararlıkla devam ettiğini anlatan Yerlikaya, "Biz başta bölücü terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, sözüm ona şehir eşkiyası diye kibirlenenlere, zehir tacirlerine, düzensiz göç ve bunlara vesile olan kaçakçı organizatörlerine ve suçun küçüğü, büyüğü yok diyoruz. Her zaman kişilere ve mallara karşı işlenen suçlarla da biz kendimizle yarış halinde olacak, güvenlik kuvvetlerindeki jandarma, emniyet ve sahil güvenlikteki arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden, durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Sizin de dualarınız bizim en büyük heyecanımız bunu da görüyoruz ve size layık olmak için de gayret gösteriyoruz. Çok ama çok daha iyi olacağız inşallah bunu göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Dünyanın en huzurlu, dünyanın en güvenli şehirleri Allah'ın izniyle bizim şehirlerimiz olacak" diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer katıldı. - KONYA