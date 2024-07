İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına şiddet konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyoruz. 2023 yılında maalesef 308 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakan yardımcıları ve bürokratlar da katıldı. Bakan Yerlikaya, konuşmasında bakanlığın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin komisyona bilgi verdi. Yerlikaya, kurulduğu günden bugüne önemli çalışmalara imza atan komisyon üyelerine teşekkür etti. Yerlikaya, "Kadınların siyasi olsun sosyal olsun hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Kadın ve erkek birer birey olarak medeniyet değerlerimizde de fikir dünyamızda da yasalarımızda da hür ve eşittir. ve böyle olmaya da devam edecektir. Kadın erkek fırsat eşitliğini ise ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir gereklilik olarak görüyorum. Ancak kadınlar tarih boyunca başta eğitim ve istihdam olmak üzere pek çok alanda engellerle potansiyellerini göstermekte maalesef zorluklarla karşılaştılar. Ancak görüyoruz ki modern dünya ve yeni üretim modelleri kadınıyla erkeğiyle tüm toplumun katkısına, çabasına ve emeğine ihtiyaç duyuyor" dedi.

'2023 YILINDA 308 KADIN UĞRADIĞI ŞİDDET NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personele sahip olduklarını ve 2024 yılında kadın personel sayısının, toplam personel sayısının yüzde 10'una ulaştığına işaret ederek, "Gelecek yıllarda bu oran daha da yükselecek. Kadına şiddet konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyoruz. 2023 yılında maalesef 308 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde sizler gibi bizler de destekliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsında değil, milletimize, devletimize ve değerlerimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'KADES HAYATA GEÇTİĞİNDEN BERİ 6 MİLYON 597 BİNİ AŞKIN İNDİRİLME SÖZ KONUSU'

Yerlikaya, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Elektronik kelepçe projesiyle, yüksek riskli şiddet vakalarını önlemeyi başardık. Geçen yıl elektronik kelepçe kapasitesini yüzde 50 arttırarak bin 500'e çıkardık. 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vaka, elektronik izleme merkezince aktif olarak izlenmektedir. KADES uygulaması da çok önemli. KADES uygulamamız, bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden itibaren 6 milyon 597 bini aşkın kişi tarafından indirilme söz konusu. KADES uygulamamızla bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bunlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizle müdahalede bulunuldu." diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Son olarak emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının bin 287'ye yükseltildiğini belirten Yerlikaya, "Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bakanlığımıza bağlı birimlerde erkek çalışanlara yönelik kadın erkek fırsat eşitliği eğitimleri veriyoruz. Ayrıca uzaktan eğitim sistemi ile erkek personelimize, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimi ile aile içi iletişim eğitimi veriyoruz. Bakanlık olarak kadın erkek fırsat eşitliği alanında politikalarımızı sizlerin de desteğiyle geliştirerek sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.