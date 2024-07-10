İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti kabul etmediklerini ve bu konuda çalışmaları desteklediklerini belirtti. Yerlikaya, 2023 yılında 308 kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi ve elektronik kelepçe projesi ile KADES uygulamasının önemine değindi.

10.07.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına şiddet konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyoruz. 2023 yılında maalesef 308 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakan yardımcıları ve bürokratlar da katıldı. Bakan Yerlikaya, konuşmasında bakanlığın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin komisyona bilgi verdi. Yerlikaya, kurulduğu günden bugüne önemli çalışmalara imza atan komisyon üyelerine teşekkür etti. Yerlikaya, "Kadınların siyasi olsun sosyal olsun hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Kadın ve erkek birer birey olarak medeniyet değerlerimizde de fikir dünyamızda da yasalarımızda da hür ve eşittir. ve böyle olmaya da devam edecektir. Kadın erkek fırsat eşitliğini ise ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir gereklilik olarak görüyorum. Ancak kadınlar tarih boyunca başta eğitim ve istihdam olmak üzere pek çok alanda engellerle potansiyellerini göstermekte maalesef zorluklarla karşılaştılar. Ancak görüyoruz ki modern dünya ve yeni üretim modelleri kadınıyla erkeğiyle tüm toplumun katkısına, çabasına ve emeğine ihtiyaç duyuyor" dedi.

'2023 YILINDA 308 KADIN UĞRADIĞI ŞİDDET NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personele sahip olduklarını ve 2024 yılında kadın personel sayısının, toplam personel sayısının yüzde 10'una ulaştığına işaret ederek, "Gelecek yıllarda bu oran daha da yükselecek. Kadına şiddet konusu üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyoruz. 2023 yılında maalesef 308 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde sizler gibi bizler de destekliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsında değil, milletimize, devletimize ve değerlerimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'KADES HAYATA GEÇTİĞİNDEN BERİ 6 MİLYON 597 BİNİ AŞKIN İNDİRİLME SÖZ KONUSU'

Yerlikaya, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Elektronik kelepçe projesiyle, yüksek riskli şiddet vakalarını önlemeyi başardık. Geçen yıl elektronik kelepçe kapasitesini yüzde 50 arttırarak bin 500'e çıkardık. 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vaka, elektronik izleme merkezince aktif olarak izlenmektedir. KADES uygulaması da çok önemli. KADES uygulamamız, bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden itibaren 6 milyon 597 bini aşkın kişi tarafından indirilme söz konusu. KADES uygulamamızla bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bunlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizle müdahalede bulunuldu." diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Son olarak emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının bin 287'ye yükseltildiğini belirten Yerlikaya, "Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bakanlığımıza bağlı birimlerde erkek çalışanlara yönelik kadın erkek fırsat eşitliği eğitimleri veriyoruz. Ayrıca uzaktan eğitim sistemi ile erkek personelimize, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimi ile aile içi iletişim eğitimi veriyoruz. Bakanlık olarak kadın erkek fırsat eşitliği alanında politikalarımızı sizlerin de desteğiyle geliştirerek sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Kadına şiddet, KADES, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement