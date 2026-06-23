İçişleri Bakanı Çiftçi Filistinli mevkidaşıyla Ankara’da görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim Filistin İçişleri Bakanı Sayın Ziyad Hab El-Rih ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye ile Filistin arasındaki bağ; yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı değil, ortak tarihimizin, medeniyetimizin ve kardeşliğimizin üzerine inşa edilmiş güçlü bir gönül birlikteliğidir. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz her buluşmayı, iki kardeş halk arasındaki dayanışmayı daha da güçlendiren kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Görüşmemizde; Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediyi, Filistin halkının ihtiyaçlarını ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini ele aldık" dedi.

'FİLİSTİN HALKININ YANINDA KARARLILIKLA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, paylaşımda "Sayın Bakan; Filistin Cumhurbaşkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, Sayın Başbakanın ve Filistin halkının selamlarını iletti ve 'Filistin davasında Türkiye'nin sarsılmaz sağlam duruşunu tebrik ediyoruz. Yüreğimizi soğutan girişimlerinizi biliyoruz. Tarihsel haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Sayın Ziyad Hab El-Rih, AFAD'ımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Filistin halkına verdiği destekten duydukları memnuniyeti belirtti. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Filistin davasını bir vicdan, adalet ve insanlık meselesi olarak görmeye, kardeş Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Allah; Mescid-i Aksa'nın huzura kavuştuğu, Kudüs'ün yeniden barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu günlere bizleri eriştirsin" ifadelerini kullandı.