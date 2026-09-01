İçişleri Bakanı Çiftçi Gürcistan\'da şehit polisler anıtına çelenk bıraktı, organize suçla mücadele masada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a yaptığı resmi ziyarette görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden polis memurlarının anısına dikilen anıta çelenk bıraktı.

Bakan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili'nin daveti üzerine Gürcistan'a geldi. Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistanlı mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, Tamazaşvili ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra, Gürcistan İçişleri Bakanlığı binasına geçti. Bakan Çiftçi, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden polis memurlar için Gürcistan İçişleri Bakanlığı binası önündeki anıta çelenk bıraktı, ardından dua dua etti. Çiftçi, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte genişletilmiş formatta gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Gürcistan ve Türkiye, organize suçlarla mücadelede iş birliğini güçlendirecek

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan ve Türkiye İçişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasındaki mevcut iş birliğinin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, görüşmede ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik gelecekteki önceliklerin belirlendiği ve özellikle organize suçlarla mücadele alanındaki iş birliğine dikkat çekildiği kaydedildi. Gürcistan ve Türkiye İçişleri Bakanlarının, mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ve iş birliğinin gelecekte geliştirilmesine yönelik hazır olduklarını ifade ettikleri aktarıldı. Görüşmenin sonunda Bakan Çiftçi, Gürcistan'a gerçekleştirdiği davet ve verimli görüşme için Gürcistanlı mevkidaşına teşekkür etti karşılıklı ziyaret kapsamında Türkiye'ye davet etti.