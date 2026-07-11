İçişleri Bakanı Çiftçi Hakkari'de - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi Hakkari'de

İçişleri Bakanı Çiftçi Hakkari\'de
11.07.2026 18:19  Güncelleme: 18:24
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şemdinli'deki komando üs bölgesi ziyaretinin ardından Hakkari kent merkezine gelerek valilik, esnaf ve AK Parti teşkilatını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şemdinli ilçesindeki Zirve Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi Komutanlığını ziyaretinin ardından Hakkari kent merkezine geldi.

Helikopterle Fatih Kışlası'na inen Bakan Çiftçi, buradan kara yoluyla Hakkari Valiliğine geçti. Bakan Çiftçi, Valilik önünde Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. Karşılama töreninde kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşan Bakan Çiftçi, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak makamda gerçekleştirilecek görüşmelere geçti. Bakan Çiftçi'nin Hakkari'deki programı kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirmesi ve AK Parti teşkilatını ziyaret etmesinin ardından kentten ayrılması bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Çiftçi Hakkari'de - Son Dakika

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