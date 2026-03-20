İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını Erzurum'da kıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı namazını Erzurum'daki tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Bakanların yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, tarihi Ulu Cami'de bayram namazını eda etti, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Çiftçi, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Erzurum'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ramazan ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Dini bayramlar özellikle büyüklerin ziyaret edildiği, ellerinin öpüldüğü, küçüklerin sevindirildiği, aynı zamanda kabirlerin de ziyaret edildiği, geçmişin unutulmadığı müstesna günlerdir. Bugünler birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, tabiri caizse toplumsal dayanışmamızın zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu müstesna günlere kavuşmaktan, Erzurum'da bugün olmaktan dolayı da son derece mutlu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum."

Erzurum'da 2,5 yıl Vali olarak görev yaptığını belirten Bakan Çiftçi, bundan sonra daha sık buraya gelip Dadaşlarla bir arada olacağını kaydetti.

Çiftçi, bayramlarda şehitliklerin de ziyaret edildiğine işaret ederek, "Bu aziz vatanı bizlere cennet vatan yapan, kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Allah nice bayramlara hep beraber hepimizi kavuştursun." dedi.

Yusuf Tekin: "Türkiye'de bu yıl ramazan ayı büyük heyecanla kutlandı"

Bakan Tekin de dostu olan İçişleri Bakanı Çiftçi ve Erzurumlularla bayramı birlikte geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Memleketine valilik döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür eden Tekin, "Türkiye'de bu yıl ramazan ayı çok şükür toplumun tamamında büyük coşkuyla, büyük heyecanla kutlandı. Çocuklarımız, gençlerimiz, toplumumuz, milletimiz, ramazanın bize sunduğu yardımseverlik, dayanışma, merhamet, duygu ve paylaşma gibi duyguları, millet olmanın parçası olduğunu bildiğimiz duyguları, hep beraber coşkulu biçimde yaşadık. Aynı şekilde bayrama da eriştik. Herkesin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tekin, milletin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, "İnşallah dünyada mazlumların, insan hakları ihlallerinin sona erdiği, mazlumların haklarını elde ettiği, barışın, demokrasinin, insan haklarının egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. İnşallah bu bayram buna vesile olur." ifadelerini kullandı.