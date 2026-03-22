Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 19:55  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Ziyarette Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve siyasi parti ilçe başkanları hazır bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakan Çiftçi'ye ilçede yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi. İlçenin huzur ve güvenliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Acar, Kızılcahamam'ın gelişimi adına yürütülen hizmetler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Acar, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam'ımızın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her daim yanımızda hissetmek bizler için en büyük güven kaynağıdır. Sayın Bakanımıza kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 20:11:15. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.