İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Terörsüz Bir Türkiye, Daha Huzurlu ve Güçlü Bir Türkiye Demektir'
İçişleri Bakanı Çiftçi: 'Terörsüz Bir Türkiye, Daha Huzurlu ve Güçlü Bir Türkiye Demektir'

14.03.2026 22:00
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün ülkemizin önünde önemli hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden biri de terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmektir. Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan, istiklalimize kurulmuş bir pusudur" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi. Ramazan ayında muhtarlarla aynı sofrada bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Rabbim bizleri sağlıkla ve huzurla Ramazan Bayramı'na ulaştırsın. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

'DEVLET İLE MİLLET ARASINDA KURULAN EN SAĞLAM KÖPRÜLERDEN BİRİ MUHTARLARIMIZDIR'

Muhtarlığın, bu toprakların en köklü ve en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, muhtarların yerel demokraside, doğrudan ve en güçlü temsil noktalarından biri olduğunu belirten Çiftçi, "Devlet ile millet arasında kurulan en sağlam köprülerden biri muhtarlarımızdır. Bu nedenle muhtarlık sadece idari bir görev değildir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve büyük bir temsil görevidir. Mahallenizin sesi ve hafızası olarak huzurun ve dayanışmanın sağlanması noktasında omuzlarınızda önemli bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'

AK Parti iktidarı süresince muhtarlarla ve muhtarlık kurumuna büyük önem ve değer verildiğini söyleyen Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarımızı demokrasimizin en temel unsurlarından biri olarak görmüş ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir. Muhtarlarımızın doğrudan devletin başıyla bir araya gelmesi, sorunlarını ve taleplerini doğrudan ifade edebilmesi; temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçtiğimizin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Aynı zamanda muhtarlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının güçlendirilmesi ve kamu yönetimindeki yerlerinin daha da sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atılmıştır" dedi.

'MİLLETİMİZİN EN ZOR ZAMANLARINDA MUHTARLARIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIKLAR ORTAYA KOYMUŞLARDIR'

Türkiye'nin tarihin bazı dönemlerinde büyük sınamalarla karşı karşıya kalmış büyük bir devlet olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Her seferinde milletimizin birlik ve beraberliği bu zorlukları aşmış, bizleri daha da güçlü kılmıştır. Bu süreçlerin her birinde muhtarlarımız her zaman önemli roller üstlenmiştir. Devlet ile vatandaş arasında güven köprüsü olmuşlardır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmişlerdir. Mahallelerde huzurun korunmasına katkı sağlamışlardır. 15 Temmuz gecesi millet iradesine sahip çıkan muhtarlarımızdan şehadet şerbetini içenler de olmuştur. Kahramankazan'ın Ahi Mahallesi Muhtarı, 6 çocuk babası Ali Anar muhtarımızı nasıl unutabiliriz. Ülkemizin ve milletimizin en zor zamanlarında muhtarlarımız büyük fedakarlıklar ortaya koymuşlardır."

'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE DEMEK; DAHA HUZURLU BİR TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE DAHA AYDINLIK BİR TÜRKİYE DEMEKTİR'

Türkiye'nin önünde önemli hedefler bulunduğunu aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu hedeflerden biri de terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmektir. Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan, istiklalimize kurulmuş bir pusudur. 23 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan her adım, geliştirilen kalkınma hamleleri ve temel hak ve hürriyetler noktasında yürütülen sessiz devrimler, eski Türkiye'nin yapay tartışmalarının üzerine adeta beton dökmüştür. Bu nedenle diyoruz ki; 'Terörsüz bir Türkiye demek; daha huzurlu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye ve daha aydınlık bir Türkiye demektir.' Bu hedefe ulaşma yolunda muhtarlarımızın rolü son derece önemlidir. Çünkü sizler millet iradesinin yerelde ilk temsilcilerisiniz. Birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik iklimini büyütmek ve huzuru korumak noktasında sizlerin katkısı son derece kıymetlidir."

Kaynak: DHA

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti
Iğdır FK’de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti
ABD’nin tehditleri sonrası Tahran’a yoğun saldırı Elektrik kesintileri yaşandı ABD'nin tehditleri sonrası Tahran'a yoğun saldırı! Elektrik kesintileri yaşandı
Guendouzi’den takım arkadaşlarına sert tepki Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
