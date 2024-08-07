İçişleri Bakanı: Depremzedelerin Konutları İçin Kura Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı: Depremzedelerin Konutları İçin Kura Çekimleri Devam Ediyor

İçişleri Bakanı: Depremzedelerin Konutları İçin Kura Çekimleri Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hızla yaraların sarıldığını ifade ederek, 76 bin hak sahibinin kura çekimlerini gerçekleştirdiklerini ve bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibinin anahtarlarını alacağını söyledi.

07.08.2024 16:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hızla yaraların sarıldığını ifade ederek, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi kuralarını çekti. Muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Konya'da düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katılmak üzere şehre geldi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak AFAD koordinasyonunda çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İstedik ki 6 Şubat asrın felaketinin depremleri ile devlet millet el ele yapılan insani yardımları AFAD'ın koordinasyonunda tüm kurumların Kızılay ve sivil toplum kuruluşları ile beraber istişare edelim. Bizim için önemli bir istişareydi. Depremin ilk anından bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı daha iyi, verimli, etkin olmak ile ilgili nelerin altını çizmeliyiz bunları tek tek irdeledik. Daha önce AFAD'ta yapılan bu toplantıları Konya'da yaptık ama yine zaman içerisinde arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugün bir araya geldiğimiz 71 sivil toplum kuruluşumuz, gerçekten gönüllü iyilik hareketini gece gündüz demeden, mevsim demeden, zorluk demeden, özel yaşamlarından fedakarlık yaparak aziz milletimizin hizmetinde" dedi.

"Bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak"

Asrın felaketinden sonra deprem bölgesinde hızla yaraların sarıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi kuralarını çekti. Muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız cansiparane hak sahiplerin konutlarını yapmakla ilgili gayretleri devam ediyor. Biz her zaman devlet ile millet afet dönemlerinde bir arada olan, iyiliği esirgemeyen, veren el olma onurunu hep hisseden bir millet olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız veren el ile alan el arasında mükemmel bir duruş sergiliyor. Biz her birine minnettar olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz ama burada olabilen, bugün bir vesile ile buraya gelemeyen ama asrın felaketinden bugüne insani yardımlar noktasında, müdahale ve iyileştirme noktasında bize yardım eden, yapılan yardımlara da yardım eden, orada milletimizin 'iyi ki varsınız' sözlerine sahip olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya; Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: Depremzedelerin Konutları İçin Kura Çekimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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