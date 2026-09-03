Bakan Çiftçi'nin Bilecik Programı Belli Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, yarınki Bilecik programı belli oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelecek. Çiftçi, ilk olarak yarın saat 11.00'de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'te gelecek. Burada Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrulgazi Türbesi'nin ziyaret edecek Bakan Mustafa Çiftçi, ardından Bilecik Valiliği ziyaret edecek. Cuma namazını Osmanlı Devletinin manevi kurucu ve Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesinin yakınındaki Orhan Gazi Camii'nde kılacak olan Bakan Mustafa Çiftçi, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına gelecek, daha sonra esnaf ziyareti yapacak. Alpagut köyünde Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret edecek olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Turgut Özen Mermer Fabrikası'nı ziyaret edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son olarak Yenipazar İlçe Kaymakamlığı, Yenipazar Belediyesi ve esnaf ziyareti yapacak.