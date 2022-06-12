İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması

12.06.2022 19:47
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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