İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalılarla bayramlaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalılarla bayramlaştı

10.07.2022 16:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalılarla bayramlaştı Bakan Soylu: "2023 seçimlerinde CHP'yi sandığa gömmek boynumuzun borcu" "Sel felaketinde zarar gören ev ve iş yerlerine ön ödeme yapacağız"İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalılarla bayramlaştı

Bakan Soylu: "2023 seçimlerinde CHP'yi sandığa gömmek boynumuzun borcu"

"Sel felaketinde zarar gören ev ve iş yerlerine ön ödeme yapacağız"

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı ve Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Soylu, Esenyurt'ta yaşanan sel felaketine değinerek "Evlere 5 bin iş yerlerine 10 bin lira ödemelerini yapalım ondan sonra da hasarlarını tespit edelim gerisini ondan sonra yaparız anlayışı içerisindeyiz" dedi. 2023 seçimlerine de değinen Bakan Soylu, "CHP'yi 2023'te sandığa gömmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın 2. Gününde Gaziosmanpaşa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı ve Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Soylu daha sonra burada bir konuşma yaptı.

"Evlere 5 bin iş yerlerine 10 bin lira ödemelerini yapalım"

Esenyurt'ta yaşanan sel felaketinde maddi zarar gören ev ve iş yerlerine ön ödeme yapılacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sel olacak mı diye arkadaşlarla tetik halindeydik. Sabah erken vakitte AFAD Başkanımız Esenyurt'a geçiyorum dedi. O geçerken bende oraya doğru yola çıktım. Burada arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Vatandaşımızı ziyaret ettik. Her ne kadar Kılıçdaroğlu, bakanların bu işlerde ne işi var diyorsa da zor zamanında vatandaşımızın yanında olduk. Orada onlarla zor günlerinde onlara destek olmayı kendimize bir görev edindik. Hemen hangi evlere su basılmışsa onların maddi zararların telafisi konuşuldu. İş yerlerinin zararlarının telafisi konuşuldu. Evlere 5 bin iş yerlerine 10 bin lira ödemelerini yapalım dedik. Her şey maddi destek değil ama o gün onların yanında olmak onla beraber olmak işin esası" diye konuştu.

"2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur"

"2023 seçimlerinde CHP'yi sandığa gömmek boynumuzun borcudur" diyen Bakan Soylu, "Biz dünyanın efendisiyiz diyenlere karşı biz 'Allah'ın önünde secde ederiz' diyen bir anlayışı ortaya koyan siyasi davanın anlayışıyız. 2023 seçimlerinde çok çalışacağız. Onun için CHP'yi öyle bir yeneceksiniz ki; o 6'lı masa mıdır nedir? Kılıçdaroğlu hazırlanıyor biliyorsunuz adaylığa. Hiç merak etmeyin kim olursa olsun. Kimi aday yaparlarsa yapsınlar, büyükelçileri de yanlarına diksinler, o sevdikleri ülkelerin bayraklarını da yanlarına diksinler. 2023'te onları sandığa gömmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalılarla bayramlaştı - Son Dakika

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