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İçişleri Bakanı Soylu: "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz"

28.01.2022 00:57
İçişleri Bakanı Soylu: "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz"

Afganistan'a gönderilen insani yardım trenini uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz.

Afganistan'a gönderilen insani yardım trenini uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Oysa Amerika ve Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Afganistan'a gönderilmek için hazırlanan ve içerisinde 747.7 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 46 vagonluk "İyilik Treni"nin uğurlama törenine katıldı. Ankara Garı'nda gerçekleştirilen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çeşitli sivil toplum kuruluşları başkanları, yetkilileri ve diğer ilgililer yer aldı.

"İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı ve hayırlı olandır"

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Bize öğretilen; insanların en hayırlısı insanlığa faydalı ve hayırlı olandır. Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra bakanımız, 'Biz bu işe talibiz. Biz getiririz' dedi. Bütün sivil toplum örgütleri, 'Biz işin içerisinde oluruz' dedi" şeklinde konuştu.

"Emanetleri devam ettirmekle sorumluyuz"

Türk milletinin geçmişten beri yardımsever bir toplum olduğuna değinen Bakan Soylu, "Dünyanın her tarafındaki bu büyük ve asil millet, iyilik medeniyetinin evlatları, tarihi, kültürel, dini, birliği olanlara yardımı hemen götürmeye çalışan, ırk, cins, dil, din ayrımı gözetmeksizin elini uzatan asil bir millettir. Milletimizden istirhamımız şudur; bu insanlarımızı orada yalnız bırakmayalım. Bizden sonra yüzyıllar yaşanacaktır. Nasıl ecdadımız bize büyük asalet emanet etmişse, dünyanın her noktasına yardımı emanet etmişse, kardeşliğin nasıl olacağını emanet etmişse aynısını devam ettirmekte sorumluyuz ve mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız"

Türkiye'nin son 4 yılda en çok yardım yapan ülke olduğuna değinen Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'ye başka bir anlam daha kazandırmıştır. Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Oysa Amerika ve Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız. Bunu hep beraber devam ettirmeliyiz ve oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız. Bugün biz burada ayaktayız ama yarın hangi ülkenin hangi felaketle karşı karşıya kalacağını bilemeyiz. Bu yardımlar için çokta övünmemek lazım fakat hayra da sevk etmek lazım. O aradaki dengeyi de iyi bir şekilde oluşturmak gerekir anlayışı içerisindeyiz" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara ise, "Bugün gündem iyilik treni, iyiliğin zamanı" cevabını verdi.

"Oradaki insani dramın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu görme imkanımız oldu"

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise yardıma ihtiyacı olanların yanında olduklarını belirterek, "Afganistan'da yaklaşık 24 milyon kişi bugün insani yardıma muhtaç durumda. 2 ay önce bakanımızın talimatlarıyla oraya AFAD personellerimizi gönderdik. Gönderdikten sonra da oradaki insani dramın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu görme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok kısa sürede organize olarak yardım trenimizin ilkini gönderme imkanımız olacak. Bangladeş'ten Yemen'e kadar, Afganistan'a, Suriye'ye kadar nerede ihtiyaç varsa bu milletin umudunu, yardımseverliğini götürüyoruz ve bu milletin hayır dualarını onlara iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye halkının ve liderlerinin gücünün ve nezaketinin bir göstergesidir"

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de, Türkiye'nin yardımseverliğine değinerek şunları dedi:

"En iyi insanlar, insaniyetin ihtiyaçlarına ulaşan, yardım eli uzatan insanlardır. Afganistan halkının insani ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve nazik girişimini uygulamaya koyan bu çok yüce ve özel etkinlikte bulunmak benim için büyük bir onurdur. Bu büyük girişim ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem döneminden başlayarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlerine kadar uzanan, tarih boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı en temel prensibi olarak belirlemiş Türkiye halkının ve liderlerinin gücünün ve nezaketinin bir göstergesidir."

İnsani yardım treni, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın okuduğu duaların ardından Ankara Garı'ndan hareket ederek Afganistan'a doğru yola çıktı. - ANKARA

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Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz" - Son Dakika
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