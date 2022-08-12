Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak - Son Dakika
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Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak

12.08.2022 01:18
Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen verileri YSK'da yok" sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen verileri YSK'da yok" sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak" dedi.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen verileri YSK'da yok" sözleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, yaptığı açıklamada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri aktarımını basın açıklaması ile anlatacağını belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok' ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz! Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir" ifadelerini kaydetti.

'ELBETTE TÜRKİYE İLK KEZ SEÇİME GİTMİYOR'Soylu, seçmen kütüklerinin seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerle iki kez paylaşıldığını aktararak, "CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. Aslında bu; 'Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz' demektir. Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, 'özür' dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi. Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, partilerin seçmen kütükleri üzerinden analiz yapabileceklerini belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbette ki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler. Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı. Bunun yanı sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir. Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usul bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz. Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı Kağıttepe'de (!) kendine oy dahi kullanamamıştı."


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, veri aktarımının detaylarını anlatacak - Son Dakika

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