Bakan Soylu, 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' isimlerinin olduğu eve ziyarette bulundu - Son Dakika
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Bakan Soylu, 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' isimlerinin olduğu eve ziyarette bulundu

04.09.2022 13:01
Bakan Soylu, 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' isimlerinin olduğu eve ziyarette bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ne giderek, bölgede tanınan ve 'Hamo Ağa' olarak bilinen 'barış elçisi' Mehmet Arslan'ı, oğlu önceki dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı ve iş adamı Tahsin Arslan'ın evinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ne giderek, bölgede tanınan ve 'Hamo Ağa' olarak bilinen 'barış elçisi' Mehmet Arslan'ı, oğlu önceki dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı ve iş adamı Tahsin Arslan'ın evinde ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyarette isimleri 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' olan çocukları sevdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da beraberindeki Vali Ali İhsan Su, 59, 60, 61 ve 62'nci hükümet döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini yapan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Dr. Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Bismil ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ne gitti. Bakan Soylu ve beraberindekiler bölgede 'Hamo Ağa' olarak bilinen 'barış elçisi' Mehmet Arslan'ı, oğlu 2015 seçimlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı olan iş adamı Tahsin Arslan'ın evinde ziyaret etti.

Arslan ailesi ve oldukça kalabalık bir topluluk tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Soylu ve beraberindekiler, misafirlerin ağırlandığı odada sohbet edip çay içti. Koyu sohbetin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini beraberindekilerle birlikte dinleyen Bakan Soylu, dua ederek, "Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizlere çok dua edin ve duaya ihtiyacımız var. Safer ayına girdik, belaların dağıtıldığı aydır bu ay. Onun için çok kurban kesmek lazım, çok dua etmek lazım ve çok birbirimiz için iyi düşünmek lazım" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından konuşan barış elçisi ve Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan da, "Allah hepinizden razı olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah hepiniz ile beraber olsun" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri ağırlamada Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Arslan'ın çocukları ve torunları da bulundu. Bilindiği gibi Hamo Ağa 56 çocuk ve 300 toruna sahip.

Hamo Ağa'nın en büyük oğlu olan Tahsin Arslan'ın torunlarının isimleri de Bakan Soylu'nun ilgisini çekti. Tahsin Arslan kendi torunlarını Bakan Soylu'ya tanıtırken, "Biri Alparslan, biri Fatih Sultan Mehmet biri de Tayyip" deyince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları sevdi.

Çevre köylerden, Bismil'den ve Diyarbakır merkezden gelen kalabalık Bakan Soylu'ya yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Süleyman Soylu, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' isimlerinin olduğu eve ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, 'Alparslan', 'Fatih Sultan Mehmet' ve 'Tayyip' isimlerinin olduğu eve ziyarette bulundu - Son Dakika
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