İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti

01.08.2022 01:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Afet sonrasında ıslah edilmeye başlanan Haramidere'deki çalışmaları inceleyen Soylu, ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.

İstanbul Esenyurt'ta doğu ve güneydoğu illerinin dernek başkanları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programının ardından geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti. Yaşanan afet sonrasında zarar gören Haramidere'nin ıslah çalışmalarını denetleyen Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, ardından ise selde evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla sohbet etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Esenyurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 01:15:44. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta sel bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement