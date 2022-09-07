Bakan Soylu: Kökünü kurutacağız - Son Dakika
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Bakan Soylu: Kökünü kurutacağız

07.09.2022 10:56
Bakan Soylu: Kökünü kurutacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, Narko Alan Projesiyle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim yaptıklarını belirterek, "Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde, Narko Alan Projesiyle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim yaptıklarını belirterek, "Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelede kökünü kurutma operasyonu kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim. Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız" ifadelerini kullandı.

SON 1 YILDA 371 KİŞİ YAKALANDIBakan Soylu paylaşımında ayrıca, son 1 yıl ve son 1 ayda İstanbul'daki Narko Alan Uygulamalarının verilerini paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı tabloya göre; İstanbul'da 7 ilçe 16 mahallede haftalık 7 gün esasına göre yapılan güçlendirilmiş Narko Alan Uygulamaları kapsamında, 28 Eylül 2021 ve 6 Eylül 2022 tarihlerinde Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi mahallelerinde 'Dar Alan' uygulamaları gerçekleştirildi.396 bin 898 kişi ve 77 bin 158 araç denetlendiği uygulamalarda; çeşitli suçlardan aranan 371 kişi ve 51 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 19 kilo 105 gram uyuşturucu madde, 2 bin 316 sentetik ecza, 314 ecstasy, 1 çalıntı oto, 13 çalıntı motosiklet, 69 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 675 fişek ele geçirildi.SON 1 AYDA 10 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ10 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihlerinde ise Bağcılar/ Fatih, Başakşehir/Güvercintepe- Şahintepe, Fatih/Kumkapı- Balat, Esenyurt/Balıkyolu-Yeşilkent, Gaziosmanpaşa/ Sarıgöl, Şişli/Kuştepe mahallelerinde 'Dar Alan' uygulamaları yapıldı. 101 bin 70 kişi, 25 bin 337 araç ve 7 bin 510 motosikletin denetlendiği uygulamalarda; çeşitli suçlardan aranan 58 kişi ve 134 yoklama kaçağı ile il göç idaresince aranan 60 kişi yakalandı. Ayrıca 10 kilo 214 gram uyuşturucu madde, 418 sentetik ecza, 330 ecstasy, 3 çalıntı motosiklet, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kesici alet ve 15 fişek ele geçirildi.

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı gerçekleşti Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci toplantısı gerçekleşti
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, İstanbul, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Kökünü kurutacağız - Son Dakika

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